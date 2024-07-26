Aniden rahatsızlanan 85 yaşındaki Zalihe Şenkasap hayatını kaybetti
Türkmenköy’de sakin 85 yaşındaki Zalihe Şenkasap dün aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.
26/07/2024
Türkmenköy’de sakin 85 yaşındaki Zalihe Şenkasap dün aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00'da yaşamını yitiren Şenkasap’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.
-Alpen’in ölüm sebebi “kalp ve kalp kapak hastalığı”
Öte yandan Alsancak’ta 21 Temmuz’da ikametgahında yaşamını yitiren Alpay Alpen’in (E-87) otopsisinde, ölüm sebebinin, “kalp hastalığı ve kalp kapak hastalığı” olduğu belirlendi.26/07/2024 14:18