Anita Dimitriou: Hristodulis, DISI’ye karışmasın, ülkenin sorunları ile ilgilensin

Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Genel Başkanı Anita Dimitriu, “ Kimse DİSİ’nin parçalanmasını hayal etmesin, bu boşuna bir çaba” dedi.

Filelefteros’a demeç veren Anita Dimitriou, hükümete ve parti içindeki bazı isimlere açık mesajlar göndererek, “DİSİ’nin parçalanmasını hayal edenler boşuna çaba harcıyor” ifadelerini kullandı.

Dimitriou, Cumhurbaşkanı Hristodoulidis’e ve hükümetin bakanlarına, DİSİ ile fazla ilgilenmek yerine ülkenin yönetimi ve halkın sorunlarının çözümüyle ilgilenmelerini tavsiye etti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta “DİSİ’nin içinden bir parti kurmak doğru olmaz” şeklindeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Niyetlerini netleştirdiği için mutluyum” ifadesini kullandı.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Hristodoulidis’in “Eğer DİSİ hükümette olsaydı aynı politikaları izlerdik” şeklindeki açıklamasına karşılık vererek, “Hükümet DİSİ’nin politikalarını takip ediyorsa, bu, iyi bir şey olabilir ve umarız olumlu sonuçlar doğurur” dedi.

Ayrıca, Averofo Neofitu ile olan ilişkisi ve 2028 yılına yönelik senaryolar hakkında da açıklamalarda bulunan Dimitriou, “Üç yıl sonra ne olacağı üzerine düşünmek yersiz. Bugün, 2025’i nasıl geçireceğini bilmeyen insanlar var” dedi.

Dimitriu, “Endişemiz tamamen 2025’te, orta sınıfın, ailenin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinde, reformlarda ve ülkenin ilerlemesi için gereken büyük altyapı projelerinde” diye ekledi.