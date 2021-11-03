Anıtkabir'i Ziyaret Edecekler

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye Lions Kulüpleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri çerçevesinde Ulu Önder Atatürk'ün defnedildiği Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran başkanlığında yönetici kulüp başkanları ve üyelerinden oluşan 50 kişilik heyet yarın saat 10.40’ta Ankara'ya gidecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre heyet, Cuma saat 11.00’de KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek ve aynı gün saat 14.00’te ise Anıtkabir'de Büyük Önder Atatürk'ün azız hatırası huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

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03/11/2021 11:07