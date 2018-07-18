Anka Spor Derneği'nden Türkiye masa tenisinde önemli başarı

13-15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kastamonu'da organize edilen ve Türkiye Masa Tenisi 3. Liginde mücadele edecek erkek ve kadın 3 takımın belirleneceği Türkiye Masa Tenisi Terfi Ligi müsabakalarına Anka Spor Derneği, şampiyonluğa ulaşarak önümüzdeki yıl 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

Antrenör İbrahim Pekdoğan liderliğinde, sporcular Vehbi Zeki Serter, Güzey Aknar ve Tunç Güneralp'ın bulunduğu Anka Spor Derneği, 32 erkek ve 16 kadın takımın katıldığı ve zorlu geçen müsabakalarda, birçok iddialı rakibini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Gül: Daha üst liglerde mücadele edeceğiz

Anka Spor Derneği Başkanı Mulla Gül yaptığı açıklamasında, derneğin kısa sürede elde ettiği bu büyük başarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, başarının mimarları olan sporcuları yanısıra antrenör ve oyuncu İbrahim Pekdoğan ile sportif direktör Ahmet Aknar'ı kutladı.

Gül, "bu müsabakalara katılmamız için bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Takımımızın Türkiye 3. Liginde de başarılı olup daha üst liglerde mücadele edeceğine inancım sonsuz" diyerek sporculara inanan, maddi ve manevi destek olan ailelere ve dostlara da teşekkür etti.

Aknar: Bu başarıyı elde ettiğimiz için çok gururluyum

Anka Spor Derneği Sportif Direktörü Ahmet Aknar ise sporcularına ve antrenörüne gösterdikleri üstün gayret, performans ve şampiyonluk için teşekkür etti.

Aknar, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç'un müsabakaları ilk gün yerinde izleyip Anka Spor'a iyi dileklerde bulunmasının da kendilerini çok mutlu ettiğini berlitti.

Aknar sözlerine şöyle son verdi:

"Türkiye'nin güçlü takımları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil edip hiçbir yabancı sporcu takviyesi almayıp oldukça genç yaştaki kendi gençlerimizle bu başarıyı elde ettiğimiz için çok gururluyum. Bize bu imkanı sağlayan Anka Spor Derneği Başkanı Mulla Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri İle bizleri destekleyenlere çok teşekkür ederim."