''Anka’nın Yolculuğu'' kitabı okur ile buluşuyor

Aktivist, insan hakları hukukçusu ve avukat Aslı Murat’ın ilk kitabı, “Anka’nın Yolculuğu / Barış, Demokrasi ve Eşitlik Yazıları” çıktı.

Işık Kitabevi Yayınları etiketiyle çıkan kitap Aslı Murat’ın yazılarında barış, demokrasi mücadelesi, insan hakları, feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği temaları ön plana çıkıyor.

Kitap “Barışı Bekleyemeyiz, İnşa Etmeliyiz”, “Demokrasi Çıkmazı”, “Varlık, Yokluk ve Gayrimeşruluk Salgını”, “Cadı Kazanı Kaynıyor” ile “İnsan Haklarıyla Vardır” başlıklı beş temel bölümden oluşuyor.

Kitabın tasarımını ise Çağın Nevruz Özsoy yaptı.

Aslı Murat Kimdir?

25 Eylül 1985 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2011 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İnsan Hakları Hukuku” bölümünde eğitim alıp, Kıbrıs Tarihi kitaplarının insan hakları bağlamında değerlendirdiği tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

2011 yılında Kıbrıs’a dönüş yaparak Omorfo’daki (Güzelyurt) ofisinde avukatlık yapmaya başladı. Kuir Kıbrıs ve İnsan Hakları Platformu gibi sivil toplum örgütlerinde araştırmalar yürütmekte ve hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Çeşitli zamanlarda Gaile dergisinde ve GazeddaKıbrıs’ta makaleleri yayınlandı. Haftalık olarak Yenidüzen gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. 2018 yılından beri Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konsey üyeliği, Konsey Genel Sekreterliği ve İnsan Hakları Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmekte, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde aktif olarak politika yapmaktadır.

Bu habere tepkiniz:



19/09/2022 13:45