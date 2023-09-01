Ankara-Atina arasında sonbahar diplomasisi

Son dönemde olumlu bir ivme yakalanan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde eylül ayı yoğun bir diplomasi trafiğiyle geçecek. Gelecek hafta dışişleri bakanlarıyla başlayacak temaslar, savunma bakanları ve liderler görüşmesiyle devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, son olarak temmuz ayında Vilnius’ta düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişti.

Ankara ile Atina arasındaki normalleşme adımlarının ardından eylül ayında bir dizi kritik ziyaret ve buluşma yapılacak. Eylül’de önce dışişleri ve savunma bakanları, ardından iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi planlanıyor. Üst üste yapılacak görüşme ve temasların yoğunlaşması Türk-Yunan ilişkilerinde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak nitelendiriliyor.

ÖNCE BAKANLAR GÖRÜŞECEK

Türkiye ve Yunanistan arasındaki diplomatik temaslar hız kazanırken, bu kapsamda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis 5 Eylül’de Türkiye’yi ziyaret edecek. Yerapetritis Ankara’da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlarının ardından ise bu ay içinde Türk ve Yunan savunma bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Yunanistan’a gideceği öğrenildi. Güler ve Dendias son olarak temmuz ayında 2 kez telefonla görüşmüştü.

ERDOĞAN- MİÇOTAKİS ZİRVESİ

Bakanların temaslarından sonra ise 17-21 Eylül tarihlerinde ABD’nin New York kentinde düzenlenecek 78’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan, 12 Temmuz’da Litvanya’daki NATO liderler zirvesinde Miçotakis ile 16 ay sonra ilk kez bir araya gelmişti.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

2019’dan bu yana oldukça gergin bir dönem geçiren Türk-Yunan ilişkileri, 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan’ın kurtarma ekipleri ile Türkiye’ye yaptığı insani yardımların ardından yumuşama dönemine girmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından o dönem Dışişleri Bakanı olan Nikos Dendias’ın Hatay’ı ziyaret etmesi de iki ülke arasındaki buzların erimesine katkı sağlamıştı. Son dönemde Ankara-Atina hattında yoğunlaşan temaslar, Türk-Yunan ilişkilerinde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak nitelendiriliyor. Diyalog kanallarının açılması, iki ülke arasında daha önce tesis edilen ancak bir süredir yapılmayan, “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey” ve “Güven Artırıcı Önlemler” toplantıları ile istişari görüşmelerin başlaması yönündeki beklentileri de güçlendirdi.

ERDOĞAN’IN PROGRAMI SOÇİ İLE BAŞLIYOR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesinde de diplomasi trafiğini sürdürecek. Erdoğan’ın eylülün ilk haftasında (4 Eylül) Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan, Rusya ziyaretinin ardından ise 9-11 Eylül tarihleri arasında Hindistan’da düzenlenecek G-20 toplantısına katılacak. G-20 zirvesi kapsamında Erdoğan’ın mevkidaşlarıyla baş başa görüşmeler yapması da planlanıyor.