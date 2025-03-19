Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Keleş oldu… New York Temsilciliğine Soysal atandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi görevine Mehmet Ali Keleş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Şehit Menteş Zorba İlkokulu’nda Okul Müdürü olarak görev yapan Keleş, Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi olarak görev yapacak.

Öte yandan Dışişleri Dairesi Müdürü Murat Soysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilciğine atandı. Soysal’ın ataması 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.