Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran buradaki konuşmasında, KKTC'nin Türkiye'den ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, "Türk halkı olarak Kıbrıs Türkü'nün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

KKTC'nin haksız izolasyonlarla karşı karşıya bırakıldığını, Ada'da çözüm yerine çözümsüzlüğün öne sürüldüğünü vurgulayan Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin çağrısı çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, Ada'da barış ve huzur içinde yaşayacak iki devletin varlığının resmen kabul edilmesinin Kıbrıs konusunun tek çözüm şekli olduğunun dünyaya ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararına da tepki göstererek, "ABD'nin bu adımları Ada'da gerginliğe yol açacaktır. Bunlar gerçekten hoş gelişmeler değil."ifadesine yer verdi. Baran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Türkiye'nin bu konudaki bakış açısını en net şekilde dile getirdiğine işaret etti.

Dünya konjonktüründe yaşanan gelişmelerle Kıbrıs meselesinin de başka bir mecraya taşındığına dikkati çeken Baran, Rusya'dan KKTC'ye hava yolu ulaşımının başlaması hazırlığının çok sevindirici bir haber olduğunu bildirdi.

Büyükelçi İsmet Korukoğlu da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı KKTC'nin tanınması çağrısının Kıbrıs meselesinde farklı bir döneme girildiğinin göstergesi olduğunu belirterek, artık eski paradigmalarla müzakerenin mümkün olmadığını, KKTC'nin devlet olarak tanınması ve anılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Türk gençlere daha müreffeh bir gelecek bırakabilmek için Anavatan Türkiye'nin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasının faydalı olacağına işaret eden Korukoğlu, KKTC ekonomisini güçlendirebilmek adına ticaret ve sanayi odalarıyla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu habere tepkiniz:



16/10/2022 10:32