Ankara Demirspor devre arası kampını Belek'te sürdürüyor
02/01/2022
Türkiye 2.Ligi Beyaz Grupta mücadele eden, futbolcumuz Ahmet Sivri'nin forma giydiği Ankara Demirspor devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.
Ligin ilk yarısını 24 puanla 7.sırada tamamlayan A.Demirspor'da hedef play off'lara kalmak. Ahmet Sivri'nin hücum hattında katkı verdiği Demirspor'un grubunda ligi ilk sırada bitirecek takım direk 1.Lige yükselecek. Sezon sonunda 2. ile 5.sıralar arasındaki 4 takım da play off'larda terfi mücadelesi verecek.