Ankara depremle uyandı!

Ankara sabaha depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçülürken, AFAD verilerine göre 2.8 olarak ölçüldü. Deprem saat 06:52:35'de gerçekleşti. İşte son depremler listesi...

Ankaralılar sarsıntı ile uyandılar. Kandilli Rasathanesine göre merkez üssü Altındağ Karacaören ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.8 olarak ölçtü. Vatandaşlar depremi şiddetli şekilde hissederken sosyal medyada ‘2.8 mıydı bu?’ şeklinde tepkiler verdi.