Ankara Kızılay çevresinde patlama sesi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde patlama sesi duyuldu, patlamanın nedeni araştırılıyor.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür patlama sesi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

09:30 gibi gerçekleşti. Bir roket olduğu belirtiliyor ama net değil. Bulunduğumuz bölgede kapıların çarptığını gördük. İçişleri Bakanlığı yakınlarında olduğu belirtiliyor. Birçok nokta trafiğe kapandı. Cumhurbaşkanlığı korumaları da geldi. 1 yaralı olduğu belirtiliyor, teyide muhtaç. Boş bir araba olduğu belirtiliyor. Resmi bilgi geldiğinde netleşecek.

detaylar geliyor...