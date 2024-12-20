Ankara-Şam arasında MEB olasılığı AB'de endişe yarattı

Suriye'de Beşar Esad rejimini devirerek yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Türkiye ile yakınlığı ve Batılı ülkelerin de yeni yönetimle art arda temas kurma adımları atması, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'da deniz yetki alanları konusunda endişeye neden oldu.

Yunan Kathimerini gazetesi, Yunan ve Güney Kıbrıs yönetimlerinin, Türkiye ile Suriye arasında bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalayarak deniz yetki alanları belirlemesi senaryosuna karşı AB içinde görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

Böyle bir anlaşmanın Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını zedeleyebileceğine işaret eden gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesi sonrasında Avrupalı mevkidaşlarına konuyla ilgili bilgi verdiklerini belirtti.

İki lider, Avrupalı mevkidaşlarına bu tür bir anlaşmanın "Kıbrıs'ın tartışılmaz egemenlik haklarını hiçe saymak" anlamına geleceğini kaydetti. Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in MEB tartışmalarının henüz spekülasyon niteliğinde olduğunu ve medyada çıkan haberlere dayandığını belirttiği, AB'nin Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan benzer bir anlaşmayı da tanımadığını hatırlattığı bildirildi.

Mitsotakis, AB liderler zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteklerini yinelemiş, Avrupa'nın Suriye konusunda tek ses olması gerektiğini vurgulayarak Yunanistan'ın AB'nin tutumunun şekillendirilmesinde kilit rol oynamaya hazır olduğu mesajı vermişti.

Cihat Yaycı ve Hulusi Akar gündeme getirmişti

Müstafi Tümamiral Doç.Dr. Cihat Yaycı, katıldığı Haber Global yayınında Libya ile olduğu gibi Suriye ile de Mavi Vatan anlaşması yapılmasını gündeme getirerek böyle bir anlaşmanın HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani açısından "Türkiye ile dostluğunu kanıtlamak, ülkesinin egemenliğini pekiştirmek ve Suriye'nin denizlerine sahip çıkmak" için çok önemli bir fırsat olacağını söylemişti. Yaycı, "Türkiye ile Suriye'nin karşılıklı kıyıları arasında aynı Libya ile yapılabildiği gibi münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılabilir. Bu durum Suriye'ye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin teklifine göre yüzde 12,5 daha fazla deniz alanı kazandırır" demişti.

Geçmişte Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan AKP Kayseri milletvekili Hulusi Akar da iki gün önce yaptığı bir açıklamada Suriye ile deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğine işaret etmişti.

DW/BK,HS