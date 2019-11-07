Ankara Ticaret Odası’ndan bir heyet KKTC’ye geliyor

Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO) bir heyet, temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak yarın KKTC’ye geliyor.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Baran başkanlığındaki 16 kişilik heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyetle yarın bir dizi temasta bulunacak.

Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de görüşecek olan heyet, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabirlerini de ziyaret edecek.

07/11/2019 19:47