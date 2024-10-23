Ankara TUSAŞ'ta patlamayı yapan teröristin görüntüsü ortaya çıktı

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23/10/2024

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Ankara TUSAŞ'ta patlamayı yapan teröristin görüntüsü ortaya çıktı

Ankara TUSAŞ'ta patlamayı yapan teröristin görüntüsü ortaya çıktı. Teröristlerden birinin de kadın olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi merkez TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. 

 

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Ticari taksi ile gelindiği iddia ediliyor

TUSAŞ'a yapılan saldırı öncesinde teröristlerin ticari taksi ile geldiği belirtiliyor. 

Saldırı vardiya değişiminde gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.

Bir patlama sesi daha duyuldu

Tesiste ise bir patlama daha meydana geldiği öğrenildi. Çalışanların ise tesisteki sığınakta bulunduğu kaydedildi. Özel hareket polisleri, Jandarma ekipleri olmak üzere çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilmeye devam ediliyor. 

 

23/10/2024 16:51
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TAGS: tusaş, terörist
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