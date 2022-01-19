Ankara Üniversitesi'nden DAÜ'ye ziyaret

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberindeki heyetle birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Ziyarette; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ile Ankara Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Protokol Müdürü Neriman Kantarcı ve Rektör Danışmanı Ümmet Artuç yer aldı.

“İş Birliği Yapmaktan Mutluluk Duyacağız”

Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Ankara Üniversitesi heyetine DAÜ’nün tarihi, güncel faaliyetleri, programları ve uluslararası akreditasyonları ile ilgili bilgi verdi. DAÜ’nün Türkiye Cumhuriyeti’ndeki devlet kurumlarıyla çok iyi ilişkileri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

“DAÜ Son Derece Önemli Bir Ünivrsite”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da konuşmasında DAÜ’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Ankara Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitesi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ünüvar, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitesi ile KKTC’nin en büyük üniversitesinin iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Ünüvar, DAÜ’nün gerek eğitim kalitesi, gerekse de araştırma faaliyetleriyle son derece önemli bir üniversite olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından heyetler gelecekte yapılabilecek akademik araştırma ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından her iki üniversite Rektörü tarafından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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19/01/2022 16:05