Ankara Üniversitesi’nden DAÜ’ye ziyaret

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, görüşmede yapılabilecek akademik araştırma ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitesi ile KKTC’nin en büyük üniversitesinin iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Ünüvar, DAÜ’nün gerek eğitim kalitesi, gerekse de araştırma faaliyetleriyle son derece önemli bir üniversite olduğunu kaydetti.

Ziyaretteki heyette Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu da yer aldı.

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19/01/2022 19:21