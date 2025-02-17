Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye saatiyle saat 13.20'de Ankara Yenimahalle'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedildi.
YAYIN TARİHİ:
17/02/2025
Ankara'da, bugün Türkiye saatiyle saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'nın aralarında olduğu çevre illerde de hissedildi.
YAYIN TARİHİ: