Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye saatiyle saat 13.20'de Ankara Yenimahalle'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedildi.

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17/02/2025

Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da,  bugün Türkiye saatiyle saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'nın aralarında olduğu çevre illerde de hissedildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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