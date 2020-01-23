Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4.5, 3.8 ve 3.2 büyüklüğünde peş peşe üç depremin ardından, büyüklüğü 2.0 ile 3.6 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi. Ankara Valisi Şahin, “İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır." açıklaması yaptı, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise geçmiş olsun mesajı paylaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi ve Ankara depremine dair detaylar...

İlk deprem saat 06.42’de Akyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Korkutan bu depremden dakikalar sonra ise Başkent daha büyük bir depremle bir kez daha sallandı.

İkinci deprem de aynı bölgede saat 06.54’te 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından saat 07:08’de Ankara 3.2’lik depremle sarsıldı. Depremlerin meydana gelmeye devam ettiği Ankara’da 08:55’te 3.1 büyüklüğünde, saat 09:12’de ise 3.6 büyüklüğünde yaşandı.

VALİ’DEN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt'ta meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Ankara Valisi Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

AKYURT BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçede yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil” dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Ayık yaptığı açıklamada, “İlçemize bağlı Ahmetadil Mahallemizde sabah saat 6.42'de AFAD verilerine göre 3.9 ve saat 6.55'te ise yakınındaki Kozayağı Mahallemizde 4.5 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İlçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara'da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

DEPREM TARİHİ SAAT KULESİNE ZARAR VERDİ

Merkez üssü Ankara Akyurt olan 3 deprem meydan geldi. Saat 06:42'de ki ilk depremin büyüklüğü 3.9, saat 06:54'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi. saat 07:08'de meydana gelen üçüncü depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak belirlendi.

Ankara'da ki depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, ilçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırılarak aşağıya düştü.

23/01/2020 10:45