Ankara’da bedava, Güney’de parayla

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk kampanyası dahilinde bedava dağıttığı basketbol topları, Güney Kıbrıs’taki bir markette parayla satılıyor.

Tanesi 4.99 Euro’dan satışa çıkarılan basketbol tıplarının Ankara’dan nasıl Güney Kıbrıs’a getirildiği ve satışa sürüldüğü ise merak konusu.

MAS MARKET isimli Rum marketi, Ankara’nın Gençler ve çocuklar İçin bedavaya dağıttığı basketbol toplarını yaklaşık 30 TL civarına denk gelen bir bedelle satıyor.

Topların üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi yazmasına Ne market sahibi ne de vatandaşlar aldırıyor.