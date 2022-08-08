Ankara'da bıçak ve beyzbol sopalı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Türkiye'nin Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum kavşağında meydana geldi.

İki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ethem Şahin sırtından bıçaklanırken, oğlu Berkay Şahin ise beyzbol sopasıyla yaralandı. Kavgayı görerek araya girmeye çalışan bir kişi de aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtından bıçaklanan Ethem Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Sanatoryum Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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08/08/2022 09:39