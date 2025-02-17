Ankara'da Birleşik-İş Sendikası'nda silahlı saldırı: Şube başkanı sekreteri öldürüldü
Türkiye'de Birleşik Metal Sendikası'nın Ankara'daki binasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şube başkanının sekreteri öldürülürken, zanlı hayatına son verdi.
YAYIN TARİHİ:
17/02/2025
Ankara'da saat 15.30 sıralarında Birleşik Metal Sendikası'nda Şube Başkanı olarak görev alan Deniz Ilgaz, şube sekreteri Erdinç Koç'a yönelik bir silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda Erdinç Koç hayatını kaybederken, zanlı Deniz Ilgaz da saldırı sonrası hayatına son verdi.
Birleşik Metal Sendikası'nın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı.
YAYIN TARİHİ: