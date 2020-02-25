Ankara'da corona virüsü alarmı

Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gelmek üzere hareket eden yolcu uçağı "corona virüs" şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildi.

Uçaktaki bir yolcuda corona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

Aiorport haberin aktardığı bilgilere göre yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve 1 yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edildi.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran'dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti.

Bu talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcunun Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.



Uçakta 132 yolcu bulunduğu öğrenildi.

25/02/2020 13:26