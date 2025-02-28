Ankara’da dikkat çeken “Kazakistan” görüşmesi

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28/02/2025

Ankara’da dikkat çeken “Kazakistan” görüşmesi

Kazakistan’ın yeni Güney Kıbrıs büyükelçisinin, Rum Lider Hristodulidis’e güven mektubunu sunarken yaptığı açıklamaların hemen ardından, Ankara’da gerçekleşen görüşme dikkat çekti

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve çok taraflı işbirliği konularının ele alındığı açıklandı

Kazakistan Büyükelçisi Nikolay Zhumakanov, Rum Lidere güven mektubunu sunarken, ''Kazakistan, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınmış sınırları içerisindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir'' demişti.

Bu açıklama “işgal iması” şeklinde yorumlanmıştı.

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TAGS: Ankara’da dikkat çeken “Kazakistan” görüşmesi
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