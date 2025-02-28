Ankara’da dikkat çeken “Kazakistan” görüşmesi
YAYIN TARİHİ:
28/02/2025
Kazakistan’ın yeni Güney Kıbrıs büyükelçisinin, Rum Lider Hristodulidis’e güven mektubunu sunarken yaptığı açıklamaların hemen ardından, Ankara’da gerçekleşen görüşme dikkat çekti
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ve çok taraflı işbirliği konularının ele alındığı açıklandı
Kazakistan Büyükelçisi Nikolay Zhumakanov, Rum Lidere güven mektubunu sunarken, ''Kazakistan, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınmış sınırları içerisindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir'' demişti.
Bu açıklama “işgal iması” şeklinde yorumlanmıştı.
YAYIN TARİHİ: