Ankara’da EastMed konuşuldu

Ankara’da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi tarafından ” EastMed Boru Hattı Projesi Söylemleri Ne Kadar Gerçekçi” başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının, dünya rezervlerinin yüzde 1’inden azına tekabül ettiğini vurgulayarak, buna rağmen enerjide dışa bağımlılığın azalması ya da sona ermesi açısından bölge ülkeleri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener de, Eastmed Boru Hattı Projesi anlaşmasının uluslararası geçerliliğinin olmadığını anımsattı…

Akyener, “Projeye yönelik maliyet, hukuki anlaşmalar, güvenlik ve hedef piyasa gibi detayların tam olarak netleşmiş ve ortaya konulmuş olması gerekiyor. Bin 900 kilometrelik Eastmed Boru Hattının bin 300 kilometresinin deniz altından geçmesi planlanıyor. Bu boru hattının maliyetinin 16.28 milyar dolar seviyesinde hesaplandığı söyleniyor. Böyle bir maliyetle gazı sadece Yunanistan’a götürüyorsunuz. Buradan İtalya’ya taşımanız gerekiyor. Bu maliyetler gazın fiyatında artışa neden oluyor. Böyle bir durumda piyasadaki Rus gazıyla yarışmanız mümkün değildir” dedi…

TESPAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Albay Levent Kenar da, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den uzak tutmaya çalışılan oluşuma karşı tepkilerin yanı sıra bölgesel işbirlikleri yapılmasının önemine dikkat çekti…

(BRT)

03/01/2020 11:30