Ankara’da KKTC Milli Günü Resepsiyonu Düzenlendi

KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, "Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte barışı ve vatanı korumak için Türklüğü Kıbrıs'tan yok etmek isteyenler karşısında aşınmaz bir güç olarak durmaya devam edecektir." dedi.

KKTC Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" ile Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin 448'inci, KKTC Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun (TMT) 61'inci, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, gaziler, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"KIBRIS TÜRKÜ İÇİN 1974 YILINA KADAR KARANLIK GÜNLER YAŞANDI"

KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Akbaş, İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Kıbrıs Adası'nın 1571 yılında uzun ve yıpratıcı muharebeler sonunda on binlerce şehit verilerek fethedildiğini söyledi.

Kurmay Albay Akbaş, Kıbrıs Adası'nın, Türkler tarafından fethedildikten sonra şefkatli, adaletli, hoşgörülü, barış ve huzur dolu bir ortama kavuştuğunu belirterek, "Adada, 1878 yılında geçici olarak İngiltere'ye bırakılmak zorunda kalınmasıyla birlikte Kıbrıs Türkü için 1974 yılına kadar sürecek karanlık günler başlamıştır." dedi.

Kıbrıs Türkünün bu dönemde bir taraftan İngiliz idaresinin getirdiği haksızlıklara, diğer taraftan da Ada'yı Yunanistan'a bağlama gayesiyle hareket eden Rumların zulümlerine direndiğini anlatan Kurmay Albay Akbaş, şöyle devam etti:

"Rum-Yunan ikilisinin hiçbir zaman Rum hakimiyetine girmemiş olan Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını gerçekleştirmek uğruna giriştikleri barbarca saldırılara karşı etkili ve örgütlü bir direniş başlatmak üzere 1 Ağustos 1958 tarihinde TMT doğmuştur. Yokluk içinde varlık göstermiş ve ata yadigarı vatan topraklarını savunmuştur. 1974 yılında Rum-Yunan ikilisinin giriştikleri darbe üzerine gerçekleştirilen Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü, özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuş, Ada'ya barış, huzur ve istikrar yeniden gelmiştir."

"GKK, TMT'DEN DEVRALDIĞI BAYRAĞI DAİMA YÜKSEKLERDE TUTMAYA DEVAM EDECEK"

Kurmay Albay Akbaş, TMT düzenli orduya dönüştürülerek 1 Ağustos 1976'da GKK'nin kurulduğuna işaret etti ve "Türk ulusunun bağımsızlık aşkından aldığı güçle zor koşullar ve imkansızlıklar içinde milli mücadelesini başarıya ulaştıran ve Kıbrıs Türkünün bağrından çıkan GKK, kendisine verilen görevin bilinci içinde TMT'den devraldığı bayrağı daima yükseklerde tutmaya devam edecektir." dedi.

GKK'nin Kıbrıs Türkünün varlığını sürdürmek maksadıyla başlattığı hamlesini azim ve kararlılıkla devam ettirdiğini vurgulayan Kurmay Albay Akbaş, "GKK, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte barışı ve vatanı korumak için Türklüğü Kıbrıs'tan yok etmek isteyenler karşısında aşınmaz bir güç olarak durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından GKK'nin tanıtıldığı filmi gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkasının sunduğu müzik dinletisinin ardından pasta kesildi.