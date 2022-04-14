Ankara’da Kritik Gün…
14/04/2022
Hüseyin Ekmekci
Başbakan ve beraberindeki heyet bugün saat 14.00’de Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Fuat Oktay ile bir araya gelecek.
Henüz protokole son şekli verlmedi. Görüşme öncesinde KKTC teknik heyeti ile Türkiye teknik heyeti bir araya gelecek ama randevu saati belli değil.
Başbakan, içeriğini henüz tam olarak bilmediği bir PROTOKOLE imza koymak için Ankara’da. Bu konuda bir sürpriz istemediğini kurmaylarına iletti.
Ankara’da gergin bir hava var. Başbakan ile Maliye Bakanı “nakış nakış” işlemesi gereken bşr protokolü bir araya gelip görüşmedi bile.
Havaalanından buraya gergin hava devam ediyor. Başbakan, heyette yer alan maliye bakanını basın toplantısına almadı. Maliye bakanı da uçağa başbakandan önce bindi
Müsteşarlardan oluşan teknik heyet, sürekli olarak, “KKTC’nin hassasiyetlerinin protokolde yer alması için” telefon diplomasisi yapıyor
Peki, KKTC heyetinin hassasiyeti ne? Başbakan özellikle hayat pahalılığının durdurulması noktasında protokolde bir ifade istemiyor. Bunu şartlar belirleyecek
Pandemi, döviz krizi, yüksek enflasyonun KKTC’ye yansıması gibi noktalarda Başbakan etkili bir destek talep ediyor.
“Bu durumun tek sorumlusu KKTC değil, TL kullanımından kaynaklı kayıplar da söz konusu” Bunu Türkiye bürokrasisine anlatma çabası var
Ak Parti’den kalabalık bir milletvekili grubu dün akşam Başbakan ile bir araya geldi. Başbakanın sıkıntıları aktardığı belirtiliyor
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