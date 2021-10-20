Ankara'da MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması
Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde doğal gaz patlaması meydana geldi.
20/10/2021
Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde doğal gaz patlaması meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğal gaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edildi.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
MTA'DAN AÇIKLAMA
Türkiye MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" denildi.