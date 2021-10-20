Ankara'da MTA yerleşkesinde doğalgaz patlaması

Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğal gaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Türkiye MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" denildi.

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20/10/2021 10:52