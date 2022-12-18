Ankara'da müzisyene konser sonrası saldırı

İstek parça nedeniyle katledilen müzisyen Onur Şener'in ardından Ankara'da bir müzisyen daha saldırıya uğradı.

Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı.

'AYAĞIMA BASTIN' KAVGASI

Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Olayın ardından gözaltına alınan B.K.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yoğun bakımda tedaviye alınan Dudarık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, Dudarık'ın halen yoğun bakımda olduğunu belirterek müzisyenin bilincinin açık oldığunu ve tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

"FARKINDA DEĞİL"

Genç müzisyenin konuşabildiğini söyleyen Usta, "Bunalmış biraz. Her şeyin tam olarak farkında da değil. Biraz uykulu gibi bir hali var. Çok fazla da konuşturmadılar. Hastaneden ne zaman çıkacağına dair bir bilgimiz yok maalesef, biz de doktorlarından haber bekliyoruz" dedi.

Usta, saldırganın tutuklanmasıyla ilgili ise adaletin yerini bulmasını istedi. Şiddetin her yerde olduğunu belirten Usta, "Bunun sanatla alakası yok; doktora da şiddet var, kadına da şiddet var, herkese şiddet var ve bunlar için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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18/12/2022 15:39