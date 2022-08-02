Ankara'da palet üretilen iş yerinde yangın

Ankara'ın Sincan ilçesindeki Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Paletlerin tutuştuğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgeye tanker takviyesi istedi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Sincan Belediyesine bağlı tanker ve kepçelerin de yardımıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

"Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor"

Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Ercan şunları kaydetti:

"İlk tahminlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Çalışanlar 18.00'da iş yerini terk ettikten 3 ila 4 saat sonra yangın çıkıyor. Komşu esnaf yangını fark ederek itfaiye ve iş yeri sahiplerine bildiriyor. İtfaiyemiz ile birlikte belediyemizin diğer birimlerinden tanker ve kepçelerle yangına müdahale ettik. Yangının söndürülmesi işlemi tamamlandı çok şükür. Yangın tamamen söndürüldü ama soğutma çalışmaları devam ediyor. İşletme sahiplerimiz ile de görüştüm onlar da üzgün olmakla birlikte, can kaybı olmamasından memnun."

Yangında zarar gören iş yeri sahibi Bilal Sarışenoğlu ise yangından komşularının bildirmesi ile haberdar olduklarını belirterek, "Elektrik yüzünden çıktığını tahmin ediyoruz. Talihsiz bir durum, tahmini 1 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu sanıyorum" dedi.

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02/08/2022 14:16