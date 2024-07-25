Ankara'da tedavisi tamamlanan Kei Ofisi Koordinatörü Erol Öz görevine başladı
25/07/2024
Ankara'da tedavisi tamamlanan Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Erol Öz görevine başladı.
10 Temmuz tarihinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine başvuran ve tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tamamlanan Lefkoşa Buyukelciligi KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz sağlığına kavuşarak bugün görevine başladı.25/07/2024 23:16