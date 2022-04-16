Ankara'da ucuz telefon için birbirlerini ezdiler
Ankara’nın Keçiören ilçesinde açılışa özel indirim yapan mağazada indirimli telefon için sıraya giren yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.
16/04/2022
Ankara'da bir mağaza vatandaşlar ucuz telefon almak için birbirini ezdi.
Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Ufuktepe mahallesinde ev eşyaları ve elektronik eşya üzerine faaliyetlere başlayan mağazada izdiham yaşandı.
Açılışa özel kampanya olarak indirim yapan mağazanın önünde sahurdan beri kalabalık oluşturmaya başlayan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte ürünlere hücum etti.
Piyasada hali hazırda yaklaşık 12 bin liraya satılan telefonu 9 bin liraya alabilmek için yarışan vatandaşlar, ucuz telefonu alabilmek için adeta birbirleriyle kavga etti.