Ankara'da zincirleme trafik kazası, 3 yaralı

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ads ads ads ads
01/08/2022
TRT

ads
Ankara'da zincirleme trafik kazası, 3 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinden Keçiören istikametine seyreden İ.K. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden, belediye otobüsüne arkadan çarptı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyon da otomobile çarparak kazaya karıştı.

Kazada, İ.K.'nin yanı sıra aynı otomobildeki K.N.K. ve S.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Kaza sebebiyle Erbakan Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü verildi.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

01/08/2022 08:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kaza, zincirleme, ankara
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.