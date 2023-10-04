Ankara'daki terör saldırısına karışan ikinci teröristin de kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunu duyurdu.

ads ads ads ads
04/10/2023

ads
Ankara'daki terör saldırısına karışan ikinci teröristin de kimliği belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.

 

04/10/2023 09:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ankara, terör saldırısı, terörist
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.