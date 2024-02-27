Ankaragücü, Fenerbahçe'yi kupa dışına iterek yarı finale yükseldi

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27/02/2024

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Ankaragücü, Fenerbahçe'yi kupa dışına iterek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi.

Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü yarı finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri; 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Chatzigiovanis ve 87. dakikada Rodrigues'den geldi.

ANKARAGÜCÜ ÜST ÜSTE 2. KEZ YARI FİNALDE

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Ankaragücü, üst üste 2. kez yarı finale çıktı. Ankara ekibi geçtiğimiz sezon yarı finalde Başakşehir'e elenmişti.

RAKİBİ BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN BELLİ OLACAK

Ankaragücü'nün rakibi Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maçı kazanan taraf olacak. Mücadele 28 Ekim günü saat 20.45'te oynanacak.

27/02/2024 21:51
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TAGS: Ankaragücü, Fenerbahçe’yi kupa dışına iterek yarı finale yükseldi
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