Ankaragücü, Fenerbahçe'yi kupa dışına iterek yarı finale yükseldi
27/02/2024
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü kupada yarı finale yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi.
Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü yarı finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri; 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Chatzigiovanis ve 87. dakikada Rodrigues'den geldi.
ANKARAGÜCÜ ÜST ÜSTE 2. KEZ YARI FİNALDE
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Ankaragücü, üst üste 2. kez yarı finale çıktı. Ankara ekibi geçtiğimiz sezon yarı finalde Başakşehir'e elenmişti.
RAKİBİ BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN BELLİ OLACAK
Ankaragücü'nün rakibi Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maçı kazanan taraf olacak. Mücadele 28 Ekim günü saat 20.45'te oynanacak.