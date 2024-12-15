Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü şarkıcının kızı Eylem Boran duyurdu.

Mide ağrısı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

"BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü şarkıcının kızı babasının vefat ettiğini "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi yarın, öğle namazında Mamak Ortaköy mezarlığında" sözleriyle duyurdu.

Ankara Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı. Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.