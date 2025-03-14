Anket: ABD seçmenlerinin yarısından fazlası Musk ve DOGE'nin tutumundan memnun değil

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14/03/2025

Anket: ABD seçmenlerinin yarısından fazlası Musk ve DOGE'nin tutumundan memnun değil

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre, ABD seçmenlerinin yarısından fazlası, Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Bakanlığının (DOGE) federal çalışanlara yönelik yaklaşımını desteklemiyor.

ABD'de, 6-10 Mart tarihleri arasında 1198 kayıtlı seçmenle yapılan ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı, DOGE ve Musk'ın federal çalışanlara tutumunu onaylamıyor.

Ankette, katılımcıların yüzde 54'ü Musk ve DOGE'nin ülkeye zarar verdiğini savunurken, seçmenlerin yüzde 40'ı Musk ve DOGE'nin ülkeye yardımcı olduklarını düşünüyor.

Trump'ın ABD ekonomisine yaklaşımının da değerlendirildiği ankette, katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın ekonomik politikalarını desteklemediklerini ifade etti.

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TAGS: Anket: ABD seçmenlerinin yarısından fazlası Musk ve DOGE’nin tutumundan memnun değil
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