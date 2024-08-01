Anketlere göre Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1,3 puana düştü

ABD'de yapılan bir ankete göre, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olan Donald Trump ile muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

The Cook Political Report isimli anket şirketi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçlarını derledi.

Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmeden önce Trump ile arasında rakibi lehine ortalama 2,7 puan farkı bulunuyordu.

Ancak Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Harris'in muhtemel aday olarak ön plana çıkmasının ardından Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye çıktı.

Böylece yüzde 47,5 oy alan Trump ile Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

Kadınların çoğunluğu Harris'i, erkeklerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ederken, siyahi Amerikalıların yüzde 72,4'ü Harris'e, yüzde 19,3'ü Trump'a oy vermeyi düşünüyor.