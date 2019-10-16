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Anketörlere Eğitim Verilecek

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, her yıl düzenli olarak yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi'nin alan uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında eğitimler verileceğini duyurdu.

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16/10/2019

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Anketörlere Eğitim Verilecek

Yazılı açıklama yapan Öksüzoğlu, ankette görev alacak yaklaşık 100 anketöre İstatistik Kurumu tarafından yarın Sayıştay Konferans Salonu’nda eğitim verileceğini belirtti. 
Öksüzoğlu, eğitim 13.30  - 17.00 saatleri arasından gerçekleştirileceğini kaydetti. 
 

16/10/2019 16:44
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TAGS: istatistik kurumu, türel özer öksüzoğlu, haber kıbrıs
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