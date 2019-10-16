Anketörlere Eğitim Verilecek
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, her yıl düzenli olarak yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi'nin alan uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında eğitimler verileceğini duyurdu.
16/10/2019
Yazılı açıklama yapan Öksüzoğlu, ankette görev alacak yaklaşık 100 anketöre İstatistik Kurumu tarafından yarın Sayıştay Konferans Salonu’nda eğitim verileceğini belirtti.
Öksüzoğlu, eğitim 13.30 - 17.00 saatleri arasından gerçekleştirileceğini kaydetti.
16/10/2019 16:44