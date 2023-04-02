Anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldılar

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, "Bir El Bin Pati" projesiyle sokak hayvanlar yararına farkındalık yaratmak için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Proje çerçevesinde sokak hayvanları yararına mama ve mama kabı bağış kampanyası yapıldı.

Etkinlikle ilgili proje sorumlusu ve Türk Maarif Koleji Tarih Ögretmeni Şerif Çağin BRT'ye bilgi verdi.

Çağın, kentte çok sayıda sokak hayvanının bulunması sebebiyle sosyal sorumluluk projesine katıldıklarını ve bu sayede Aralık-Şubat ayları arasında "Bir El Bin Pati" kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında Gazimağusa Belediyesi ile görüşmeler yaptıklarını ve topladıkları mama ve mama kaplarını belediye bünyesindeki barınağa bağış yaptıklarını aktaran Çağın, kermes de düzenlediklerini, elde edilen geliri Altın Patiler Derneğine bağışladıklarını, bu tür faaliyetlerin süreceğini sözlerine ekledi.

BRT

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02/04/2023 19:32