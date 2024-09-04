Anlamlı kupa sahibini arıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) tarafından ilki geçen yıl düzenlenen KKTFAD Kupasının ikincisi bu yıl hayatını kaybeden Süleyman Göktaş anısına gerçekleştirilecek.

Bu anlamlı kupa için Birinci Lig takımlarından K. Kaymaklı ve T. Ocağı karşı karşıya gelecek.

KKTFAD lokalinde gerçekleşen basın toplantısına her iki takımdan birer yönetici, teknik adamlar ve birer futbolcu katıldı.

K.Kaymaklı adına as başkan İbrahim Mısırlıoğlu, teknik direktör Derviş Kolcu ve takım kaptanı Halil Turan katılırken, T. Ocağı adına yönetiçiAsaf Asafığlu, teknik direktör Orçun Volkan ve kaptan Ulaş Candanal katıldı.

Karşılaşma cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadında oynanacak ve M. Tv tarafından da canlı olarak yayınlanacak.

Dernek Başkanı Hasan Topaloğlu yaptığı konuşmada böylesine anlamlı kupada karşılaşacak iki takıma da teşekkür ederken maçın centilmence geçmesinin de en büyük dileği olduğunu dile getirdi.

Merhum Süleyman Göktaş’ın oğlu Canol Göktaş da kısa bir konuşma yaparak babası adına oynanacak maçta her iki takıma da teşekkür ederken Dernek yönetimine de bu duyarlılığından dolayı ayrıca teşekkür etti. Babasının adını yaşatmak için de her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

T. Ocağı yöneticisi Asaf Asafoğlu kendilerinin de böylesine bir maçı oynamaktan gurur duyduklarını, camia olarak biraz yalnız kaldıklarını, biz bu camiayı seviyoruz diyenlerin takımın yanında olmalarını istedi. Süleyman hocamızın adına oynanacak bu maçın centilmence geçmesini dileyerek rakiplerine da başarılar diledi.

K. Kaymaklı As Başkanı İbrahim Mısırlı oğlu kupanın kendileri için çok farklı şeyler ifade ettiğini ve çok fazla önem verdiklerini, amaçlarının 49 yıl sonra oynayacakları Birinci Ligden tekrar Süper Lige çıkmak olduğunu, sezona da böyle bir kupa ile başlamak istediklerini dile getirerek T. Ocağı’na da başarılar diledi.

K. Kaymaklı teknik direktörü Derviş Kolcu ise Süleyman Göktaş’ın spora katkılarını unutmanın mümkün olmadığını, kupaya bu ismin verilmesinin çok değerli olduğunu, sezon öncesi sıkıntılarımız olsa da ne durumda olduğumuzu görmemiz adına iyi bir maç olacağını dile getirirken böylesine bir camiada herkesin elini taşın altına koymadı gerektiğini söyleyerek sakatlık olmadan centilmence bir maç olmasının en büyük dileği olduğunu belirterek teşekkür etti.

T. Ocağı teknik direktörü Orçun Volkan böylesine önemli bir kupa için kendilerini layık görenlere teşekkür ederken çok yoğun çalıştıklarını, yeni bir takım yaratmaya çalıştıklarını, bu nedenle sezon öncesi kendi durumlarını görmek adına önemli bir maç olacağını belirtirken centilmence bir maç olmasını dike getirerek rakibine de başarılar diledi.

K.Kaymaklı takım kaptanı Halil Turan ve T. Ocağı takım kaptanı Candan Ulaş da takımları adına sezon öncesi neler yapabileceklerini görebilecekleri önemli bir maça çıkacaklarını, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dike getirdiler.

Yapılan kura çekimi sonrası maçta ev sahibi takım olarak K. Kaymaklı belirlenirken, sağ taraftaki yedek kulübesi ve türbinlerde K. Kaymaklı, sol tarafta ise T. Ocağı yer alacak.

Maçta takımlar normal sürede biri kaleci olmak üzere 6 değişiklik yapabilecek. Maç uzatmalara kalırsa takımlar bir değişiklik daha yapabilecek.