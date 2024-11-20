Anlamlı turnuva

Gönyeli Darts Birliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zarif Hacıküçük anı darts turnuvası Gönyeli Darts Birliği lokalinde 67 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gönyeli Darts Birliği tarafından organize edilen ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Cocuklar Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanan gecede toplanan 41,000.00 tl, 70 Euro ve 20 Stg vakıf koordinatörü Servet Özerelp’a teslim edildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Zarif Hacıkücük'ün eşi, kızı, oğlu ve annesi tarafından verildi. Gecede ayrıca Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savas Vakfı’na katkılarından dolayı Osman Erkurt ve Gönyeli Darts Birliği Başkanı Mustafa Behlül teşekkür plaketi verdi.

Gecede yapılan yarışma sonunda dereceler şöyle oluştu:

Şampiyon Cemal Gingi

İkinci James Anthony Stone

üçüncü Mustafa Behlül

Dördüncü Selçuk Amca

En Yüksek sayı Atan Cemal Gingi 3×180

En Yüksek Finish Cemal Gingi 148 sayı

En az ok'ta finish James Anthony Stoney 13 Ok