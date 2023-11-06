Anlamlı turnuvada şampiyon Behlül

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'nun puan verdiği geleneksel Zarif Hacıküçük turnuvası önceki akşam Gönyeli Darts Birliği lokalinde gerçekleştirildi.

Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvanın tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.

Turnuva öncesi Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Osman Cenkciler ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yöneticisi Servet Öneralp turnuvanın anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yaptılar. Sezonun ilk turnuvası olmasına rağmen kaliteli ve çekişmeli mücadelelerin izlendiği turnuvanın şampiyonu finaldeki rakibi Mehmet Olgun'u 5 - 2 skorla geçen Mustafa Behlül olurken üçüncülüğü ise tecrübeli rakibi Elmas Çocuk' u 4 - 2'lik skorla geçen Anthony Stone aldı. Yan ödüller açısından da başarılı sonuçların alındığı gecede genç yetenek Ali Amcaoğlu gösterdiği performansla göz doldurdurdu. Usta dartscı Cemal Gingi'nin gecenin yararına çekilişe koyduğu bir set darts'ın kazananı ise geleceğin yıldızı Şevket Amcaoğlu oldu.

Turnuva sonuçları şöyle;

1. Mustafa Behlül

2. Mehmet Olgun

3. Anthony Stone

Yan ödüller;

En yüksek sayı: 3x180 Anthony Stone

En az darts : 13 darts Kadri Keleşzade

En yüksek sayıdan bitirme: 112 Cemal Gingi