Anlaşma sağlandı, Mostafa Mohamed takımdan ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor.



Fransız ekibi, Galatasaray’ın ardından Mısırlı oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Anlaşmada yaklaşık 6 milyon Euro’luk isteğe bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.



Mohamed, kısa süre içerisinde Fransa’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Bonservisi alındı

Galatasaray, bu ayın başında yaptığı açıklamayla 1,5 sezondur kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını açıklamıştı.

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Mostafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

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19/07/2022 13:18