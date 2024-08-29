Anlaşma sağlandı: Sergio Ramos imzayı atıyor

2023-24 sezonunda altyapısından yetiştiği Sevilla'ya dönen Sergio Ramos kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.



Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre Sergio Ramos, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Orobah ile anlaşma sağladı. Tecrübeli stoperin transferinin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi.

27 MİLYON EUROYA REAL MADRID'E TRANSFER OLMUŞTU



Sevilla altyapısında yetişen Sergio Ramos, 2005-06 sezonu başında 27 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.



Ramos, 16 yıllık Real Madrid macerası sonrası 2021'de PSG'nin yolunu tutmuş ve 2 sezon Fransız devinde forma giymişti.

KARİYERİNDE 29 KUPASI VAR



Sergio Ramos kariyerinde 1 Dünya Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi de dahil toplam 29 kupa sevinci yaşadı.