Anlaşma sağlanmıştı: Galatasaray'da Serge Aurier gelişmesi

Galatasaray, daha önce anlaşma sağladığı Serge Aurier'in transferini askıya aldı.

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02/02/2024

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Anlaşma sağlanmıştı: Galatasaray'da Serge Aurier gelişmesi

Galatasaray'da Serge Aurier transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aurier'in transferini askıya aldı.

Transfer ücretindeki anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma şu an için tamamlanamadı.

Fildişi Sahilli Serge Aurier, Afrika Kupası için milli takımda bulunuyor.

SERGE AURIER'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Nothingham Forest formasıyla 13 maçta görev yapan Serge Aurier 2 asistik performans sergiledi.

Serge Aurier, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi.

02/02/2024 09:47
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TAGS: Galatasaray, Serge Aurier
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