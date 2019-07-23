Anlaşmada Kamuya Katkı Yer Almıyor

Tatar, bazı yolların tamamlanmasının öncelikli bir konu olduğunu ifade ederek Lefkoşa Girne yolu ve birkaç yolun hızla tamamlanması planlandığını söyledi.

750 milyon TL’nin hibe olarak verildiğini kaydeden Tatar, savunma ve yolların kısa sürede tamamlanması için bu kaynağı serbest bırakıldığını söyledi.

Ekonomiye pozitif yansıması noktasında bu anlaşmanın iyi olduğunu söyleyen Tatar, ekonomiye hareket katacak bir durumun olduğunu söyledi. Tatar, anlaşmada kamu reform kısmının olmadığını ifade ederek yıl sonuna kadar parayı alacaklarını söyledi.

Ankara’da çeşitli merkezlerden onay alındıktan sonra paranın geleceğini kaydeden Tatar, en kısa zamanda ilk birimin geleceğini söyledi.