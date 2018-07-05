Anne Ayşe Karip konuştu: Oğlumu kanlar içinde gördüm

Lapta Karakolu’nda polis tarafından ciddi şekilde darp edilen Fevzi Karip’in annesi Ayşe Karip HaberKıbrıs Web TV’de Hüseyin Ekmekçi’ye canlı yayında açıklama yaparak olayın takipçisi olduklarını ve şikayette bulunduklarını söyledi.

Ayşe Karip savcılığa gittiklerini aile olarak tek tek ifade verdiklerini belirterek olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Anne Ayşe Karip olayı şu şekilde anlattı:

Oğlunu görmek için Lapta Karakolu’na gittim. Polisler oğlumu göremeyeceğimi söyledi. Bizde avukatı aradık. Avukat oğlumu gördü ve hastaneye sevk edilmesini istedi. Oğlumu ilk Girne Hastanesi’nde kanlar içinde gördüm. Ağzından burnundan kanlar geliyordu. Saçları kafasındaki deri ile kopmuştu. Yüzü gözü şişti. Oğlumun kaburgalarında kırık var. Ben bu işin peşini asla bırakmayacağım. Biz ve bizim gibi mağdurlar artık sesini çıkarsın ki polisin içindeki çürük elmalar çıkarılsın. Görgü tanıklarının ifadesi var. Polis oğlumu plajdan alırken hiçbir şeyi yoktu. Oğlum içkisini içerken polis biranda başına çökmüş. Oğlum itiraz etmiş. Polisin savunmasına göre madem ki oğlum orda dövüldü. Neden hastaneye götürülmedi? Biz avukat aracılığı ile gitmeseydik oğlum kanlar içinde kelepçe ile kodeste yatmaya devam edecekti. Fevzi’nin psikolojisi çok bozuldu. Ağrılarından geceleri uyuyamıyor. İlk günler cümle dahi kuramıyordu. Güvenlik kuvvetleri beni aradı olayın takipçisi olduklarını belirtti.