Anne-babalar dikkat! 'Yorayım, çocuğum hemen uyusun' demeyin

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Çocuklarda düzenli fiziksel aktivitenin uyku kalitesini artırdığını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Fiziksel hareket içerisinde olan çocukların stres seviyelerinde azalma olduğu görülüyor, enerjilerinin vücuttan atılmasıyla da ortaya çıkan yorgunlukla birlikte uykuya geçiş kolaylaşıyor. Düzenli fiziksel aktivite veya egzersiz yapan çocukların uyku düzeni daha rahat oluşturuluyor ve uykuya dalmaları daha kolay oluyor. Uykusuzluk ve uykusuzluğa bağlı problemleri de ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

“AKTİVİTE SAATLERİNE VE YOĞUNLUĞU DİKKAT EDİLMELİ”

Aktivite saatlerine ve yoğunluğuna dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, şöyle devam etti: “Yoğun fiziksel hareketler uyku öncesinde yapılırsa uykuya dalmada sıkıntı yaşanmasına neden olabilir. Düzenli fiziksel aktivite; metabolizmayı arttırır, kan dolaşımını hızlandırır, vücuttaki oksijen artışını da sağlayarak genel enerji seviyelerini yüksek tutar. Dayanıklılıkları da artan çocukların gün içerisinde yaptığı aktivitelerinden de maksimum verimi almalarını sağlamış olur. Ancak aktivite sürelerinin aşırıya kaçmaması, dinlenme aralarının da gözetilmesi oldukça önemlidir.”

“3 İLE 5 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR EN AZ 3 SAAT HAREKET ETMELİ”

Fiziksel aktivitelerin yaş gruplarına göre ve çocukların bireysel arzu ve isteklerine göre ayarlanması gerektiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “3 ile 5 yaş arasındaki çocukların en az 3 saat fiziksel hareket içerisinde bulunmaları öneriliyor. Kas ve motor gelişimini destekleyen fiziksel hareketler içeren oyunların kurulması hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de çocukların oyun içerisinde öğrenme performansını da artırarak oynadıkları oyundan maksimum keyif almalarını sağlıyor. Yaş büyüdükçe fiziksel hareketler çocuğun ilgi alanlarına göre yapılandırılmalı. Basit egzersizler ve kurslar ile özellikle ergenlik dönemi içerisinde olan çocukların gelişimleri ve sosyalleşmeleri bu doğrultuda desteklenmeli” dedi.

“EKRAN KULLANIMI OLANLARIN AKTİVİTELERİNDE AZALMA VAR”

Okul öncesi yaş grubunda fiziksel hareket günün büyük bir kısmını kaplasa da yaş büyüdükçe genel olarak fiziksel aktivitenin azaldığına işaret eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Özellikle ekran kullanımı fazla olan çocukların fiziksel aktivitelerinde oldukça azalma olduğu biliniyor. Ekran kullanımının, fiziksel aktivitenin ve masa başı etkinliklerin belli bir oranda gün içerisine paylaştırılması oldukça önemli. Fiziksel aktivitelerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta uyku ile ilişkisine dikkat edilmesidir. Uyku öncesinde yapılan fiziksel aktivite çocuğun uykuya geçişini zorlaştıracağı için uyku düzeni ve genel gelişimi üzerinde de olumsuz bir etki yaratacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı.