Anne babaların kız çocuklarına asla söylememesi gereken 6 söz

Ebeveynler kız çocuğu yetiştirirken cümlelerini özenle seçmeli. Çünkü bazen kızlarının güvenini arttırmak için kurdukları cümleler onlara yarardan çok zarar verebiliyor. İşte anne babaların kızlarına söylememeleri gereken 6 söz...

"SENDEN HOŞLANDIĞI İÇİN ZORBALIK YAPIYOR"

Kız çocuklarının, birinin onlardan hoşlandığında, onlara onurlu ve saygılı davranılması gerektiğini erkenden bilmeleri gerekir.

Yani bir erkeğin ondan hoşlandığı için kaba olduğunu söylerseniz kızınıza saldırganlığın sevgi olduğunu düşündürebilirsiniz.

"KİBAR OL"

Sürekli kibar olmalarını öğütlemek, kız çocuklarının hayatları boyunca isteklerini ve ihtiyaçlarını en sona koymasına sebep olabilir. Bunun yerine kızınızın etraflarında olup bitenlerin farkında olmalarını sağlayın.

"AFERİN"

Çocuğunuzu takdir etmek tabi ki yanlış değildir. Ancak "Aferin" ifadesindeki sorun, belirsizliğidir. Çünkü çocuğunuzu sadece sonuçlara göre değil, gösterdiği çaba için de takdir etmelisiniz.

"ÇOK GÜZELSİN"

Pek çok iyi niyetli ebeveyn bunu güvenini artırmak istedikleri için söylediğini düşünüyor. Ancak araştırmalar, bu cümlenin büyük ölçüde geri teptiğini gösteriyor.

Çünkü bu ifade, genç kızların kendilerini başkalarına onaylatmaları gerektiğini düşünmeye sevk ediyor.

"ERKEKLER ERKEK OLACAK"

Kızınızın yanında bu tarz cümleler kurmak onların çok güçsüz hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle çocuklarınızın sorumluluklar konusundaki beklentilerini eşit tutmaya çalışın.

"ZAYIF GÖRÜNÜYORSUN"

Olumlu ya da olumsuz herhangi bir bağlamda bir kızın vücudu hakkında yorum yapmak, nihayetinde çocuklar için zararlıdır. Bu kızınız için yıkıcı olabilir.