Anne, bebeğini ısınan arabanın içinde tepkisiz halde buldu

ABD'nin Houston şehrinde sıcaklıkların üç haneli derecelere fırladığı amansız sıcak hava dalgası sırasında arabanın içinde bırakılan üç aylık bebeğin ölümü soruşturuluyor.

Houston polisi salı günü saat 15.25 civarında Harris Akıl Sağlığı ve Zihinsel ve Gelişimsel Engelliler Merkezi'ne intikal etti.

İsmi açıklanmayan anne, 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte akıl sağlığı polikliniğini ziyaret ediyordu. Polis Şefi Yardımcısı Yasar Bashir basın toplantısında, annenin tesisten ayrıldığında erkek bebeğini ısınan arabanın içinde tepkisiz halde bulduğunu söyledi.

Bebeğin Houston'daki bunaltıcı günde araçta ne kadar süre kaldığını ya da camların açık olup olmadığını söylemeyen Bashir, çocukların arabada asla gözetimsiz bırakılmaması gerektiğine dair sert bir uyarıda bulundu.

Bashir, "Houston'da hava çok sıcak oluyor" dedi.

Hiçbir koşul altında, bir an için bile çocukları arabada bırakmamalısınız. Klimanın düzgün çalışacağını ya da camı açarsanız sorun olmayacağını düşünmeyin.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre Houston'daki yüksek sıcaklıklar salı günü 101 fahrenhayt derece (yaklaşık 38 santigrat derece) gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştı.

Bashir, "Asla olmaması gereken türden bu olayları zaman zaman yaşıyoruz. Özellikle de yaz aylarında" diye ekledi.

Bir çocuğu asla gözetimsiz bırakmamalısınız ve kentte sıfır çocuk ve bebek ölümü olmalı. Bence bu önlenebilir bir durum.

Adli Tıp Bürosu bebeğin ölüm nedenini henüz belirlemedi.

Herhangi bir yasal suçlamada bulunulmadı ve bebeğin ailesi soruşturmayla işbirliği içinde.

Bashir, "Ebeveynlere, anne ve babaya başsağlığı diliyorum. Ayrıca buradaki personele, hemşirelere, kalp masajı uygulayan ve bu çocuğu kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapan Houston İtfaiye Departmanı'na teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ABD'deki Ulusal Güvenlik Konseyi'ne (National Safety Council) göre bu olay, bu yıl ısınan bir araçta öldüğü bildirilen 16. çocuk vakası.

Konsey'in internet sitesine göre, her yıl 15 yaşın altında ortalama 38 çocuk araçta bırakıldıktan sonra sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybediyor. ABD'nin neredeyse her eyaletinde 1998'den bu yana en az bir kişi bu şekilde öldü. En yüksek ölümler, her iki yıl da 53 çocuğun bir araçta bırakıldıktan sonra sıcaktan hayatını kaybettiği 2018 ve 2019'da gerçekleşti.







11/08/2023 08:31